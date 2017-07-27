27.07.2017 18:26:43

Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun

Ankara'da patenci gençler, bir aracın arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptı. Saatte yaklaşık 50 kilometre hızla giden araca tutunan gençlerin tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.



Olay, bugün Çankaya ilçesinde yaşandı. Kızılay'dan Maltepe istikametine seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunan 2 patenci genç, trafikte bu şekilde yolculuk yaptı. Aracın yaklaşık 50 kilometrelik hızına aldırış etmeyen patenci gençler yürekli ağza getirdi. İki gencin trafikte tehlike oluşturduğu o anlar ise başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.