27.01.2017 10:09:41

Patates destekleme kapsamına alındı

Üretimi ve fiyatı en çok dalgalanan ürünler arasında bulunan patatesin destekleme kapsamına alınması, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçileri sevindirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Üretimi ve fiyatı en çok dalgalanan ürünler arasında bulunan patatesin destekleme kapsamına alınması, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçileri sevindirdi.Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler arasına patatesin alınması, Ahlatlı çiftçileri memnun etti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, Milli Tarım Projesi kapsamında desteklenecek ürünler arasına patatesin eklenmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Ahlat'ın ülkedeki toplam patates üretiminin yüzde 3,2'sini karşılamakta olduğuna değinen AHZO Başkanı Demirden, patatesin destekleme kapsamına alınması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, "İlimiz tarım ekonomisinin itici lokomotifi durumunda olan patatesin, hükümetimizce ilan edilen 'Milli Tarım Projesi' kapsamında Ahlat, Tatvan, Adilcevaz ve Güroymak ilçelerimiz için patates ürününün Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamına alınması çok büyük önem arz etmektedir. Bitlis, bitkisel üretimde son yıllarda özellikle patateste ciddi bir üretim potansiyeli yakaladı. Bu üretim artışında Bakanlığımızın sağladığı tarımsal desteklemeler ve odamız, patates yetiştirici birliğimiz ile tarım teşkilatımız tarafından verilen eğitim yayım hizmetlerinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizde dekara ortalama verim 3.095 kilogram iken, ilimizde ortalama dekara verim 3945 kilogram ile ülke ortalamasının üstünde yer alarak ikinci sıradadır. İlimiz patates üretiminde ülke genelinde 10. sırada yer almakta ve üretimdeki payı yüzde 4,46'dır. İlimiz genelinde bütün ilçelerimizde patates tarımı yapılmakla beraber, en büyük patates üretim alanı Ahlat ilçemizdedir. İlimiz son yıllarda ülkenin patates ambarı olma yolunda büyük yol kat etmiştir. İlimizde ortalama yıllık 53 bin 859 dekar alanda 212 bin 490 ton patates üretimi yapılmaktadır. Üretimin büyük bir kısmının yapıldığı Ahlat ilçemizde, yıllık üretim 152 bin 700 ton civarındadır. İlimizde üretilen patatesin yüzde 72'si ilçemizde üretilmektedir. Ayrıca Ahlat ilçemiz, ülkemizdeki toplam patates üretiminin yüzde 3,2'sini karşılamaktadır. Bitlis ilinin sertifikalı patates tohumluk üretiminde ülkede söz sahibi konuma gelebilmesi için, bu yönde il müdürlüğümüzce tüm faaliyetler yoğun bir şekilde devam etmektedir. Granola başta olmak üzere 10 çeşit sertifikalı patates üretimi yapılmaktadır. Patates üretimi ilimiz istihdamına ve ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Sulama, gübreleme, çapalama, boğaz doldurma gibi bakım işlerinde ve hasat dönemlerin yoğun iş gücüne ihtiyaç duyulan bu dönemlerde çevre illerden gelen mevsimlik tarım işçilerine ortalama 4 ay istihdam alanları oluşturmakta ve ilimizde kırsaldan kentlere göçü engelleyen üretim kollarından biridir. Ayrıca buğday, arpa, yonca, korunga, fiğ ve kuru fasulyeden ekonomik getirisi daha fazla olduğu için üreticilerimiz için patates yetiştiriciliği vazgeçilmez geçim kaynağı olmuştur. Sonuç olarak; ilimizin coğrafi ve iklim kısıtları göz önüne alınarak patates ürünün yerine ikame edilebilecek ikinci bir ürünün bulunmaması nedeniyle patates üretimi ilimiz tarımının olmasa olmazıdır. Patates üretiminde ülkemizde ilk 10 il arasında üretim yapan ilimiz, dekara verim olarak en fazla verim elde edilen ikinci il durumundadır" dedi.AHZO Başkanı Demirden, girişimleri sonucu Bitlis ilinde patatesin destekleme kapsamına alındığını belirterek, bu konuda kendilerine destek olan AK Parti Bitlis Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Aksak ile AK Parti Bitlis İl Başkanı Nasrullah Tanglay'a çiftçiler adına teşekkür etti.