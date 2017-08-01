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Passolig'de yeni dönem başlıyor!
01.08.2017 14:05:28

Passolig'de yeni dönem başlıyor!

Passolig, maçlara cep telefonlarını okutarak giriş yapabilmeyi sağlayan Passo Mobil'i hayata geçirdi.

2017-2018 sezonunda ilk olarak dört büyük takımın stadyumunda uygulanmaya başlanacak olan sistem, aşamalı olarak diğer statlarda da kullanılabilir olacak.

Uygulama ile Passolig kart başvurusu, bilet transferi, maç bileti alma gibi işlemleri yapabilen futbolseverler, aynı zamanda hem İOS hem de Android cihazlarına indirdikleri Passo Mobil uygulaması ile artık stadyumlarda maçlara da giriş yapabilecekler.

Yeni uygulama Passo Mobil, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı tarafından tanıtıldı.

PASSO MOBİL İLE TARAFTARIN HAYATI KOLAYLAŞIYOR

Toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Passolig sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından taraftarların maça en hızlı ve kolay biçimde girmeleri için tüm çalışmaları başlattıklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer; "Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek taraftarın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Üç ay önce devreye alınan mobil uygulama ile taraftarlar; gişeden ya da internet üzerinden Passolig kartı alma gibi işlemlere ihtiyaç duymadan, yalnızca cep telefonlarına Passo Mobil uygulamasını indirerek; karta başvurma aşamasından, bilet almaya kadar tüm işlemlerini yapabiliyordu. Artık cep telefonunu okutarak maça girmeyi de akıllı telefonları üzerinden yapabilecekler" şeklinde konuştu.

ÜÇ AYDA 165 BİN PASSO MOBİL KULLANICISI OLDU

Uygulamanın ayrıntılarını anlatan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise 2017-2018 sezonuna neredeyse üç milyon Passolig kart sahibi ile girdiklerini ifade ederek, "Gördük ki 3 yıldır taraftarların 2 milyondan fazlası başvurularını dijital kanallar üzerinden yapmış. 2017 yılında bu oran yüzde 70 düzeyinde. Bu başvuruların yüzde 50'si ise akıllı telefonlardan gerçekleşmiş. Teknoloji çağında dijital olarak hayatı kolaylaştırmak gerekiyor. 2016-2017 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de toplam 3 milyon 700 bin kişi maç izlemek üzere turnikelerden geçmiş.

Futbolseverlerin maça girişini daha da kolaylaştırarak, bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Dünyanın tamamiyle dijital maça giriş sistemini taraftara sunuyor olmaktan dolayı mutluyuz. Passo Mobil uygulaması sayesinde taraftarlar, kolay ve hızlı bir şekilde kart başvurusu yapma, maç bileti alma, para yükleme, bilet süresini uzatma, bilet transferi ve kombineden maç bileti transferi gibi işlemleri gerçekleştirmenin yanı sıra şimdi de akıllı cihazları ile maça giriş işlemlerinin tümünü gerçekleştirebiliyor. Passo Mobil uygulamasının başladığı Mayıs ayından bu yana 165 bin kişi bu uygulamayı indirdi. Genel olarak profile baktığımızda indirenlerin yüzde 60'ı 18-35 yaş arasında, yüzde 52'si İOS, yüzde 48'i Android işletim sistemli cihazlar ile kullanıldı. En çok kullanılan iller ise; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana. Bu güne kadar Passo Mobil uygulaması üzerinden 60 binden fazla işlem gerçekleşti" dedi.

Passo Mobil uygulamasında yeni geliştirilen teknoloji ile bilet transferini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilecek olan kullanıcılar; Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının canlı sonuçlarını takip edebilmek gibi birçok özellikten de faydalanabilecekler. Ayrıca uygulamayı yükleyen kullanıcılar, henüz satışa sunulmamış maç biletlerini de fikstür üzerinden takiplerine alarak, maç bileti satışa çıktığında bilgilendirilecekler.

 


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