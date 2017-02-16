16.02.2017 09:04:52

Paşaları Gülen’e götürmüş

Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ikinci çekirdek kadro olarak yetiştirdiği isimlerden birisi olan Fikret Sönmez hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Sönmez'in örgütün eski Ankara il imamı olduğu, TSK'da terfi ve tasfiyelerde etkin bir rol oynadığı, FETÖ mensubu generaller ve emekli generalleri Fetullah Gülen'in yanına Pensilvanya'ya götürdüğü kaydedildi.

İddianamede şüpheli Sönmez'in evinde yapılan aramada çok sayıda FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri ve örgüt mensuplarınca yazılmış örgütle irtibatını gösterecek çeşitli kitaplar, belgeler, gazete kupürleri, ajandalar, el yazma notlar bulundu. Sönmez'in dijital materyallerinde ise FETÖ'nün ve temel aldığı ideolojinin doktrin ve öğretileri açıklayan, öven, atıflar yapan, onaylayan, destekleyen ve propagandasını yapan içeriklerin bulunduğu belirtildi.

Gülen tarafından 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'nın kurtarılması talimatıyla örgütün bankasına kendi adına 36 ve eşi adına 37 bin TL para yatırdığı da iddianamede aktarıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen Sönmez, söz konusu suçlamaları reddetti.

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