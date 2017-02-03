03.02.2017 18:19:02

Partiler arasında ziyaret trafiği

CHP Adıyaman İl Başkanlığı AK Parti İl Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığı ise MHP'yi ziyaret etti.

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CHP Adıyaman İl Başkanlığı AK Parti İl Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığı ise MHP'yi ziyaret etti.CHP İl Başkanı Mehmet Yıldım, CHP'li Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli ve parti yöneticileri ile birlikte AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez'i ziyaret etti.Adıyaman'da ki barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vurgu yapılan ziyarette, farklı görüşlerin birbirine duyduğu saygının önemine işaret edildi. AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberindeki parti yöneticileri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yıldırım , AK Parti heyetini karşıladı.AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, görüşler ve fikirler ayrı olsa da ülke konusunda bir ve beraber olmanın önemine işaret ederek, "Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifini Sayın Cumhurbaşkanımıza sundu. TBMM'de bu teklifte katkısı olan MHP İl Teşkilatını nezaket ziyaretinde bulunduk. Bu teklifin Adıyaman'a ve ülkemize hayırlar getireceği konusunda tıpkı genel merkezimizin mutabakatı olduğu gibi Adıyaman'da da her iki teşkilatın yerelde de tam bir mutabakat içerisinde olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Fikir ayrılıkları ve görüş ayrılıklarımıza rağmen ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren ve güçlü bir yönetimsel sisteme sahip olmamızı sağlayacak olan anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sisteminin Adıyaman yerelinde olabildiğince yüksek bir oranda kabul görecektir. Bu konuda gerekli çalışmalar hassasiyetle teşkilatımız tarafından sürdürülecek. Bu konu sadece MHP'nin yada sadece AK Partinin meselesi değildir. Bu mesele ülkemizin geleceği için çok önemlidir" dedi.MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ise, genel merkezin talimatı ile birlikte çalışmalara başlayacaklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.