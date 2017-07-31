31.07.2017 10:41:14

'Part time hero' serbest!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, giydiği 'Part time hero' yazılı tişört olan kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre; Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye Köyü'ne geldiği öğrenilen U.A., üzerinde 'Part time hero' yazılı tişörtle görüldü. U.A., Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile tahkikat için gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde, üzerinde Türkçesi 'yarı zamanlı kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Part Time Hero' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi U.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı