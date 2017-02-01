01.02.2017 13:52:21

Parmağı küllüğe sıkışan bebeği AFAD ekipleri kurtardı

Bursa'da küllükle oynadığı sırada parmağını sıkıştıran bebeğe AFAD ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu bebeğin parmağı zarar görmeden kurtarıldı.

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Bursa'da küllükle oynadığı sırada parmağını sıkıştıran bebeğe AFAD ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu bebeğin parmağı zarar görmeden kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Sevda Alu isimli bir bebek, evde küllükle oynadığı sırada deliğe parmağını sıkıştırdı. İlk olarak ailesinin müdahale ettiği ancak parmağını çıkaramadığı minik bebeğin durumu, götürüldüğü Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden de sonuç alınamayınca AFAD ekiplerine iletildi. Ekipler de taşlama cihazıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda minik bebeğin parmağını herhangi bir zarar gelmeden sıkıştığı yerden çıkardı.