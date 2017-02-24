24.02.2017 10:43:45

Parktaki kulübede kalan savaş mağduru Afgan aileye yardım eli

Afganistan'da yaşanan savaştan kaçarak geldiği Adıyaman'da bir park içerisinde bulunan kulübede yaşayan 20 kişilik Afgan aileye Adıyaman Belediyesi sahip çıktı.

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Afganistan'da yaşanan savaştan kaçarak geldiği Adıyaman'da bir park içerisinde bulunan kulübede yaşayan 20 kişilik Afgan aileye Adıyaman Belediyesi sahip çıktı.Savaştan kaçarak önce Ankara'ya gelen Afganistanlı 20 kişilik aile, daha sonra ise Adıyaman'a yerleşti. Kalacak yer ve parası olmayan aile, Demokrasi Parkı'nda bulunan bir kulübeye sığındı. Kulübeye sığınan aileyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri Afgan aileye yardım edebilmek için adeta seferber oldu. Evraklarında bir olumsuzlukla karşılaşılmayan Afgan aile Adıyaman Belediyesi tarafından Aile Öğretmen Evine yerleştirildi. Ailenin ev ve iş bulana kadar öğretmen evinde kalacakları belirtildi.