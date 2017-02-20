20.02.2017 09:50:15

Parkta oynayan çocuğa köpek saldırdı

Bursa'da parkta oyun oynayan çocuğa köpek saldırdı. Saldırı sonucu çocuk yaralandı.

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Bursa'da parkta oyun oynayan çocuğa köpek saldırdı. Saldırı sonucu çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre; merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında oyun oynayan E.Y isimli çocuğa, sahibinin kimliği tespit edilemeyen bir köpek saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan çocuğun babası V.Y durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, köpeğin sahibi aranıyor.