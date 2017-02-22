22.02.2017 12:57:24

Parklar Haliliye Belediyesi ile değişiyor

Haliliye Belediyesi tarafından park ve bahçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında parkların çehresi değişiyor.

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Haliliye Belediyesi tarafından park ve bahçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında parkların çehresi değişiyor.Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla vatandaşların yaşam alanı olan parkların çehresini değiştirerek, halkın hizmetine sunuyor. Ekipler, parkları değişik uygulamalarla güzelleştirmek ve vatandaşların daha refah bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak da aralıksız çalışıyor. Çalışmalar kapsamında, Veysel Karani Mahallesi Selimiye Caddesindeki bir parka yeni yapılan süs havuzu hizmete sunuldu. Su oyunuyla desteklenen süs havuzu, vatandaşların da beğenisini topladı.Doğal yaşam düşünüldü, 25 parkta çalışma yapıldıPark ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamdaki hayvanların soğuk ve sıcak havalarda yem ve su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da 25 parkta farklı bir uygulamaya gitti. İlçe genelindeki 25 parka suluk ve yemlik çalışması tamamlandı. Parklardaki görevliler tarafından da, yemlik ve suluklar günlük olarak kontrol edilerek, ihtiyaç doğrultusunda su ve yem takviyesi yapılıyor.