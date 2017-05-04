04.05.2017 17:40:29

Park Vadi'nin tahsisi belediyeye yapıldı

Erbaa Belediyesi'ne geçici olarak tahsis edilen 424 bin 344 metrekarelik Park Vadi arazisinin kesin tahsisi yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Erbaa Belediyesi'ne geçici olarak tahsis edilen 424 bin 344 metrekarelik Park Vadi arazisinin kesin tahsisi yapıldı.Rekreasyon alanı olarak düzenlenerek kullanılması amacıyla 2 Nisan 2015 tarihinde Erbaa Belediyesi'ne geçici tahsisi yapılan Park Vadi'nin kesin tahsisi için imzalar atıldı. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ve Erbaa Mal Müdürü İbrahim Özkurt'un imzalarının ardından 424 bin metrekarelik Park Vadi arazisinin kesin tahsisi gerçekleşmiş oldu.Kesin tahsisin yapılmasının Erbaa için çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Park Vadi'nin 2 yıllık geçici tahsis süresi 2 Nisan itibariyle doldu. Sürecin hemen ardından kesin tahsis için bugün imzaları attık. Park Vadi artık hazine arazisi olmaktan çıkıp Erbaa Belediyesi'nin arazisi oldu. Bu gelişme orada yapmayı planladığımız yeni etaplar için önemli. Erbaa'mız için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.