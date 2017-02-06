06.02.2017 16:43:43

Park halindeki TIR'ın 230 litre mazotunu çaldılar

Eskişehir'de şoförünün dinlenmek için yol kenarına çektiği tırın deposundaki 230 litre mazot kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı.

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Eskişehir'de şoförünün dinlenmek için yol kenarına çektiği tırın deposundaki 230 litre mazot kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı.Alınan bilgiye göre, Sivrihisar Ankara karayolunun 20'inci kilometresinde bulunan konaklama yerinden dinlenmek isteyen M.B., idaresindeki tır ve çekiciyi park etti. Dinlenen şoför aracını çalıştırdığında mazotunun çalındığını anladı. Durumu jandarma ekiplerine bildiren M.B., yaklaşık 230 litre mazotunun çalındığı belirtti. Ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.