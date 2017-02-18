19.02.2017 02:27:40

Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Konya' nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Konya' nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre Hacıseyitali Mahallesinde Fevzi Leblebici' ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 42 K 3947 plakalı otomobilin ön kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden duman çıktığı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobile müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Öte yandan otomobilin bagajından piknik tüpü çıktığı öğrenildi.