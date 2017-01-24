24.01.2017 23:57:01

Park halindeki aracı benzin döküp yaktılar

Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki aracı benzin dökerek kundakladı.

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Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki aracı benzin dökerek kundakladı.Olay gece 22.45 saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bilgin Kocasoy adlı vatandaşa ait park halindeki araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Yanlarında getirdikleri benzini park halindeki araca döken şüpheliler aracı ateşe verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yanan araca müdahale etti. Kundaklanan aracın kullanılmaz hale geldiği görüldü.Öte yandan olayı gören bir vatandaş :"Beyaz bir şahin araçla geldiler. Arabadan iki kişi indi, arabayı ateş verip gittiler. Sonra da yukarı doğru kaçtılar. Arabanın içerisinde kimse yoktu. Bağlarbaşı'na doğru kaçtılar" şeklinde konuştu.