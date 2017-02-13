Paris'teki sığınmacıların yaşam mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'te sığınmacıların mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.
Barınma ihtiyaçları Fransız hükümeti tarafından karşılanmayan sığınmacılar, kent merkezindeki köprü altlarına çadırlar kuruyor. Yazlık çadırlarda barınmaya çalışan sığınmacılar, Avrupa'nın en zengin kentlerinden birinde zor şartlar altında bulunuyor.
PARİS'TE 'SIĞINMACILAR HOŞ GELDİNİZ' GÖSTERİSİ
Fransa'nın başkenti Paris'te ülkelerin sığınmacılara sınırlarını açması talebiyle "sığınmacılar hoş geldiniz" adlı destek gösterisi düzenlendi. Kasım ayında Stalingrad Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 500 gösterici, Saint-Lazare tren istasyonuna kadar yürüyüş düzenledi.