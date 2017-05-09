10.05.2017 10:23:33

Paris'te silahlı soygun !

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcu soygunu, cep telefonu kamerasına yansıdı

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcu soygunu, cep telefonu kamerasına yansıdı.Şanzelize Caddesi yakınlarındaki bir kuyumcuya giren silahlı şahıs, aldığı altın ve mücevherleri çantasına doldurdu. Diğer dükkan sahiplerinin soyguncuyu durdurma girişimi başarısız olurken, kendisini bekleyen motosiklete atlayan şahıs kayıplara karıştı.