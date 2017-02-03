03.02.2017 12:56:30

Paris'te saldırı: Saldırgan vuruldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi önünde devriye görevi yapan askere bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi önünde devriye görevi yapan askere bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.Yerel saatle 10.30'da gerçekleyen olayda kimliği henüz açıklanmayan saldırgan asker tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan ağır yaralanırken, bölgedeki metro istasyonları tamamen kapatıldı. Müze ve çevresi boşaltıldı. Fransa İçişleri Bakanı Le Roux ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajda 'halkın güvenliği için ciddi bir olay' değerlendirmesinde bulundu. Polis ekipleri olayın terör saldırısı mı yoksa tek kişilik bir eylem mi olduğu üzerinde çalışıyor.(Tansu Sarıtaylı / İHA)