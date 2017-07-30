30.07.2017 23:02:16

Paris'te kadın milletvekiline saldırı

Paris'in Bagneux bölgesinde partisinin broşürlerini dağıtıp halkla buluşmaya giden LREM (Yürüyen Cumhuriyet) Partisi Milletvekili Laurianne Rossi saldırıya uğradı.



Paris'in güneyindeki Bagneux kentinin pazarına partisinin broşürlerini dağıtıp halkla buluşmaya giden LREM (Yürüyen Cumhuriyet) Partisi Milletvekili Laurianne Rossi saldırıya uğradı. 50 yaşlarındaki saldırgan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un medyanın desteği sayesinde seçildiğini öne sürerek, kendisine yanıt veren 33 yaşındaki vekile bir anda yumruk attı. Saldırganın yakalanmasının ardından konuyla ilgili konuşan vekil, "İnsanlar siyasi durumdan bıkmış olabilir fakat böyle bir şiddete hak vermiyor" dedi.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron destek tweeti atarken Başbakan Edouard Philippe'in arayıp "geçmiş olsun" ve "her zaman destekçinizim" dediği öğrenildi.



Mağdur vekil sahalarda vekillere artan şiddetten dolayı çalışma şartlarını sorgulayıp "Ne yapmalı, insanları aramak mı lazım artık?" ifadesinde bulundu.



Öte yandan daha önce başka bir partinin kadın vekili, aynı şekilde küçük bir belediyenin başkanı tarafından saldırıya uğramış, şikayet üzerine saldırgan 4 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı.





