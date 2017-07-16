16.07.2017 10:37:02

Paris’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Türkiye'de ve yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşlar anıldı. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği bahçesinde de bir program düzenlendi. 15 Temmuz akşamı FETO terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine ilişkin fotoğraflar sergilendi. Yine aynı geceyle ilgili 5 dakikalık bir video gösterimi gerçekleştirilerek, demokrasi şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunduğu gecede şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Büyükelçi Dr. İsmail Hakkı Musa, “Değerli vatandaşlarım, Fransa'daki Türk toplumunun kıymetli temsilcileri cumhuriyetimizi, demokrasimizi, vatanımızı, temel hak ve hürriyetlerimizi anayasal düzenimizi hedef alan hain, hunhar darbe girişiminin birinci yılında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Anıları hafızamıza silinmeyecek şekilde kazınmıştır. Şehitlerimize, ayrıca gazilerimize ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum“ dedi.

“Bu darbe girişimini unutmayacağız”

Büyükelçi Musa, “Cumhuriyet tarihimizin en ağır ihanetlerinden birisidir 15 Temmuz. Bu darbe girişimini unutmayacağız. FETO terör örgütünün hıyanetine karşı koymak için hayatlarını feda edenleri unutmayacağız. Bizleri, şehit ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmadığınız, demokrasi nöbetine katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet bugün demokrasi nöbetindeyiz. Milletimiz ve devletimiz kuvvetlidir, kudretlidir, ayaktadır. Korkmadan yılmadan yolumuzu devam edeceğiz. Engeller ne olursa olsun. Bu hain eylemi gerçekleştirenler bizim indimizde vatan hainidir işbirlikçidir. Bütün ülkelerde olduğu gibi işbirlikçiler hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır ve çarptırılmaktadır. Yarının daha güçlü daha müreffeh Türkiye'sini hep birlikte el ele inşa edeceğimize bütün içtenliğimle inanıyorum” dedi.

Büyükelçi Musa, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sizlerin Fransa'daki Türk toplumunun kıymetli mensupları milletimize, toplumumuza, devletimize yakışan bu vakarlı duruşunuzu bundan sonra da sürdürmeniz temel arzumuzdur. Birlikten ayrılmayın. Birliğinize, beraberliğinize çok önem verdiğimizi biliyorsunuz. Her vesileyle sizleri bir araya getiren ayrıştıran değil bir araya getiren fikirlerin unsurların etrafında buluşmanızı, toplanmanızı bir araya gelmenizi her zaman olduğu gibi bugün de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Tekrar bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah bizleri bir daha böyle bir musibetle karşılaştırmasın diyorum.“