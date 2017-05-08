09.05.2017 11:32:52

Paris'deki 'Kuzey Gar'ı tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'de uluslararası seferler yapan 'Kuzey Garı' polis tarafından sabah saatlerinde tahliye edildi

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Fransa'nın başkenti Paris'de uluslararası seferler yapan "Kuzey Garı" polis tarafından sabah saatlerinde tahliye edildi.Paris'in işlek "Kuzey Garı" sabah saatlerinde polis tarafından tahliye edildi. Ülkenin kuzeyindeki Valenciennes şehrinden geldiği öğrenilen trende, polis tarafından aranan 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine tren garına operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin bilet satış görevlisi tarafından yapılan ihbar üzerine gara geldiği öğrenildi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün TSİ 02.50'de son bulan operasyon sonucunda tutuklama olmadı.