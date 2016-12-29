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29.12.2016 12:26:23
Parayı dolandırıcıya teslim ettiği anlar güvenlik kamerasında
Parayı dolandırıcıya teslim ettiği anlar güvenlik kamerasında
Parayı dolandırıcıya teslim ettiği anlar güvenlik kamerasında
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