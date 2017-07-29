29.07.2017 14:18:51

'Parasını verir köpekleri zehirlerim'

Adana'da sokak hayvanları için parka su bırakan anne-kıza tepki gösteren bir kişinin, 'Bu kapları dökerim. Burada da 1 ay sonra bir tane köpek bulamazsınız, hepsini zehirlerim. Köpeklerin ölüm parasını da öderim, 3 bin lira cezası var' ifadeleri, tepkilere neden oldu. Anne-kız, tehdit nedeniyle Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulundu.



Olay, Çukurova ilçesindeki TOKİ Konutları'nın bulunduğu bölgede meydana geldi. Orman Mühendisi Ezgi Dinçer (25) ve annesi Figen Bingöllü (44), blokların uzağındaki boş araziye sokak hayvanları için mama bıraktıktan sonra blokların yan tarafındaki parka gelerek ağaçlık alanda bulunan boş su kabını suyla doldurdu.



Bu sırada, isminin Savaş Güven olduğunu ve sitenin yönetim kurulunda bulunduğunu söyleyen bir kişi, hayvanları besleyen anne kıza tepki gösterdi. Ezgi Dinçer ise bu sırada Güven'i görüntülemeye başladı. Anne kızdan sokak hayvanlarını beslememesini isteyen Savaş Güven, "Sizin gibilerden uğraşmaktan bıktım. Burası benim sitem. Su kaplarını atarım, dökerim" diye konuştu.



Figen Bingöllü'nün "Terbiyesizlik yapmayın" demesi üzerine Savaş Güven, "Ben terbiyesiz, alçak, namussuz bir adamım, kapları dökerim. Burada da 1 ay sonra bir tane köpek bulamazsınız, hepsini zehirlerim. Köpeklerin ölüm parasını da öderim, 3 bin lira cezası var" diye karşılık verdi. Görüntülerde Savaş Güven'in, Ezgi Dinçer'in üzerine yürümesi dikkat çekti. Güven'in parktan ayrılması üzerine tartışma son buldu.



Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan anne kız daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Pek çok internet kullanıcısı hayvan sever, olaya tepki gösterdi.



İHA muhabirine açıklama yapan Ezgi Dinçer, 1 aydır bölgede besleme yaptıklarını belirterek, hayvanları zehirlemekle tehdit eden Savaş Güven'i BİMER'e şikayet ettiğini, pazartesi günü ise Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağını kaydetti.



"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"



Tartışma sırasında kimsenin araya girerek "Sen nasıl hayvanları öldürüyorsun?" şeklinde tepki vermemesine de sitem eden Dinçer, "Sessiz kaldıkça bu hayvanların üstüne geliyorlar ama yanlış insana çattı. Bunun peşini bırakmayacağım. Daha önce burada tecavüz olayı oldu, şikayet üzerine siteden atmışlar. Biz de daha önce bu sitede oturuyorduk ama köpeklerimizi yok ettiler, taşınmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.



"CEZALARIN CAYDIRICILIĞI YOK"



Savaş Güven'in sözlerini hatırlatarak, cezalarda caydırıcılığın olmadığını kaydeden Dinçer, şöyle devam etti:



"Biz, 'hayvanlara su verin, mama verin' demiyoruz. Verenleri engellememelerini istiyoruz. Elimizden geldiğince tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Üstüne bir de taş atıyorlar, tecavüz ediyorlar. Kapılarının önlerine bir yoğurt kabına su koyduklarında, bir canlıyı hayata döndürdüklerini göreceklerdir. Yetkililere sesleniyorum, sevmiyorlarsa hayvanseverlere engel olmasınlar en azından. Gerekli ceza yaptırımları uygulanmalı."