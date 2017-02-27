27.02.2017 18:40:57

'Paralel Yapı Deşifre' hesabıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya'da sosyal medya hesabından 'Kamu görevlileri, siyasiler ve bürokratlar' hakkında 'FETÖ'cü' paylaşımlarını yürüten 'Paralel Yapı Deşifre' isimli hesabını kullandığı ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'da sosyal medya hesabından 'Kamu görevlileri, siyasiler ve bürokratlar' hakkında "FETÖ'cü" paylaşımlarını yürüten 'Paralel Yapı Deşifre' isimli hesabını kullandığı ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Sakarya'da Twitter üzerinden aralarında valiler, bürokratlar, siyasiler, siviller ve çok sayıda kişiyi paralel yapı ile ilişkilendirilerek paylaşımlarda bulunan ve 'Paralel Yapı Deşifre' hesabını kullandığı ileri sürülen müteahhit A.K.F., iş adamı A.A., memur C.A., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.