12.02.2017 10:36:57

'Para ağacı'na büyük ilgi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de satılmaya başlanan 'para ağacı' vatandaşın ilgi odağı oldu.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de satılmaya başlanan "para ağacı" vatandaşın ilgi odağı oldu.Çiçekçi Hikmet Önral tarafından satışa sunulan, Latince adı "krasula" olan para ağacı vatandaşların ilgisini çekiyor. Hikmet Önral, "Bu çiçeğin asıl adı krasula. Bir kaktüs türüdür. Halk arasında şans, mutluluk ve sağlık getirmesine inanıldığı için 'para ağacı' olarak bilinir. Çünkü yaprakları parlak ve zariftir. Ölmesi çok zordur. Çok su istemeyen bir çiçektir. Halk arasında böyle bir rivayet var. İnternette de bu oldukça meşhur bir ağaç. Biz de o yüzden getirttik. İnşallah herkese mutluluk ve sağlık getirir. 25 TL civarında bir fiyatı var. Daha küçükleri ve daha büyükleri var. Ama evlerde olması gerektiğine inandığımız bir çiçektir" dedi.