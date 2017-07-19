19.07.2017 09:11:19

Papa'nın abisi bile var... 60 yılda 547 çocuk istismara uğradı!

Katolik Kilisesi'ne bağlı olan tarihi erkek çocuk korosu 'Regensburger Domspatzen' ile ilgili bir skandal gündeme geldi! Avukat Ulrich Weber'in hazırladığı rapora göre bu koronun 547 üyesi 60 yılı aşkın bir süredir fiziki ve cinsel tacize uğradı. Taciz iddialarına adı karışanlar arasında Papa 16'ıncı Benediktus'un ağabeyi olan ve 30 yıl boyunca koroyu yöneten Georg Ratzinger de var...

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Katolik Kilisesi'nin 49 üyesinin, 1945 ve 1990'ların başı arasında bu suçları işlediğinden şüphe edilirken Avukat Ulrich Weber, olayı incelemek ile görevlendirildi. Araştırması sonunda Regensburger Domspatzen yatılı okulunun hem ilkokul hem de lisesinde iddia edilen suçların işlendiğini belirledi.

Weber, araştırmanın sonucunda 500 fiziksel istismar ve 67 cinsel taciz vakasını ortaya çıkardıklarını söyledi. Bu çocuklardan bazılarının her iki tür istismarın da mağduru olduğunu

Konu ile ilgili çocuklarla konuştu ve raporunda onların ifadelerine yer verdi. Çocuklar "hapishane, cehennem ve toplama kampını" andırdığını söyledi. Bazıları, yaşananları "sessiz kalma kültürüne" bağladı.

GERÇEK SAYI 700'LERDE OLABİLİR

Araştırma kapsamında bazı eski öğrencilere ulaşılamadığı için, gerçek sayının 700'e kadar çıkabileceği düşünülüyor.

49 KİLİSENİN ADI GEÇİYOR

Raporda, 49 kilise üyesinden dokuzunun cinsel taciz olaylarına karıştığı öne sürülüyor.

PAPA'NIN ABİSİ DE VAR

Olaylara sessiz kalmakla suçlananlar arasında eski Papa 16'ıncı Benediktus'un ağabeyi olan ve 30 yıl boyunca koroyu yöneten Georg Ratzinger de var. Ancak Weber, Georg Ratzinger'in cinsel taciz vakalarından haberi olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtiyor. Öte yandan Weber, "Ratzinger başını diğer yöne çevirdiği ve yaşananlara müdahale etmeyi başaramadığı için suçlanabilir" dedi. Olayların üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle şüphelilerin cezai işlem görmelerinin pek olası olmadığı kaydediliyor.

CEZA ALABİLİRLER Mİ?

Olayların üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle şüphelilerin cezai işlem görmelerinin pek olası olmadığı kaydediliyor.

2010'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bin yıllık koro, 2010 yılında cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Kilise, taciz mağduru çocuklara 5 bin ve 20 bin Euro (20 bin ve 80 bin TL) tazminat teklif etmişti.