25.12.2016 19:42:40

Papa'dan Suriye çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Suriye'de çok fazla kan döküldüğünü, silahların kalıcı olarak susturulmasının zamanı olduğunu söyledi.

Noel Yortusu nedeniyle Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 40 bin kişiye hitap eden Papa, dünya meselelerine değinirken, çeşitli ülkelerde yaşanan savaşların ve şiddetin son bulması çağrısı yaptı.

SURİYE'YE ÖZEL VURGU

Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından yaptığı geleneksel Urbi et Orbi (Şehre ve Dünyaya) başlıklı konuşmasında, Halep'te ve Suriye'de yaşananlara özel vurgu yaptı.

"Çok fazla kanın döküldüğü, hırpalanmış Suriye'de kadınlar ve erkeklere barış diliyorum" diyen 1 milyar 300 milyon Katoliğin ruhani lideri, "Özellikle son haftalarda en korkunç savaşlardan birine sahne olan Halep şehrinde, yorgun düşmüş sivil halka, insani hukuka saygı duyularak yardım ve konfor sağlamanın aciliyeti hiç olmadığı kadar vardır" dedi.

Papa, Suriye'de silahların kalıcı olarak susturulmasının, müzakereci bir çözüme varılması ve ülkedeki sivil birlikteliğin yeniden sağlanması için uluslararası toplumun etkin rolünün zamanı olduğunu dile getirdi.

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