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Papa'dan pedofili özrü
13.02.2017 18:19:56

Papa'dan pedofili özrü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, çocukken Katolik bir rahibin yıllarca cinsel istismarına maruz kalan bir mağdurun kaleme aldığı kitaba önsöz yazdı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, pedofilinin bir "canavarlık" olduğunu ifade eden ve bundan dolayı birçok kişinin intihar ettiğini hatırlatan Papa, onların ailelerinden özür diledi.

Fransız Daniel Pittet, İsviçre'de yatılı kaldığı bir dini okulda, 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bir rahibin cinsel istismarına uğradı. Aynı rahibin, 100 kadar çocuğu da istismar ettiğini öne süren Pittet, yaşadığı travmayı atlatmak için yıllarca tedavi gördü.

Şimdi 57 yaşında olan Pittet'in, bu yaşadıklarını anlattığı "Seni affediyorum peder" adlı kitabı piyasaya çıktı.

Kitaba bir önsöz yazan Papa Francesco, geçen yıl Oscar ödülüne layık görülen "Spotlight" adlı filme de konu olan, Katolik Kilisesi'nin yıllardır başını ağrıtan pedofil rahipler meselesinden dolayı bir kez daha özür dileme fırsatı buldu.

"Bir pedofilin kurbanı olan bir kişi için maruz kaldıklarını anlatmak, yıllar sonra bile etkisini sürdüren travmayı tarif etmek kolay değildir" diye sözlerine başlayan Papa, bu nedenle, Daniel Pittet'in aktardıklarının, "gerekli, değerli ve cesurca" olduğunu belirtti.

Pittet'i, 2 yıl önce Vatikan'da tanıdığını anlatan Papa Francesco, "Bu hevesli ve İsa'ya tutkulu adamın, bir rahibin istismarının kurbanı olduğunu hayal edemezdim" diye yazarak, onun çektiği acının, kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Böylece, bir kez daha cinsel istismarların korkunç zararlarına, kurbanları bekleyen uzun ve acılı yürüyüşlerine tanık olduğunu belirten Papa, Pittet'inin kitabının, Kilise'ye hizmet eden bir kişinin kalbine kötülük yerleşebileceği konusunda ne noktada olunduğunun anlaşılmasına vesile olacağını da ekledi.

Papa, "Daniel'e, skandalları ve acıları örten suskunluk duvarını yıkan, Kilise hayatı üzerindeki korkunç gölgeye ışık tutan bu tanıklığını aktardığı için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Papa, bunun tamir edici bir yolu açtığını ve pedofilleri de, yaptıkları karşısında vicdanlı olmaya iteceğini de belirtti.

"İntihar eden mağdurlar, vicdanıma ve Kilise'ye ağır bir yüktür"

"İsa Peygamber'in ve onun kilisesinin hizmetinde olan bir rahip nasıl bu kadar kötülüğe yol açabilir?" diye sorgulayan Papa, pedofil rahiplerin, hem mağdurların hayatını hem de Katolik Kilisesi'ni yerle bir ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı mağdurlar intihara kadar sürüklendi. Bu ölümler, benim kalbimde, vicdanımda ve tüm Kilise üzerinde ağır bir yüktür. Onların ailelerine, sevgi ve acı duygularımı iletirken, naçizane onlardan özür diliyorum."

Pedofilinin kesinlikle bir canavarlık ve korkunç bir günah olduğunu ifade eden Papa, bunun, İsa Peygamber'in öğretilerine kökten aykırı olduğunu da yazısında belirtti.

Arjantinli lider, daha önceki açıklamalarında da dile getirdiği gibi, görevlerini suistimal eden rahiplere ya da onları koruyan episkoposlar ve kardinallere aşırı baskı uygulamaları gerektiğini yineledi.

"Papa bana sarılarak ağladı"

Öte yandan, İtalyan La Repubblica gazetesine bir röportaj veren Daniel Pittet, 2 yıl önce Vatikan'da Papa ile bir araya geldiğini ve yaşadıklarını anlattığında ruhani liderin ağlayarak kendisine sarıldığını anlattı.


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