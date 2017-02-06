06.02.2017 15:04:05

Panorama 1326 Bursa bütün ihtişamıyla ortaya çıktı

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan dünyanın en büyük ikinci tam panoramik müzesi 'Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Çatı bölümüne yerleştirilen çelik konstrüksiyonlarla birlikte müze bütün ihtişamıyla ortaya çıktı.

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Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan dünyanın en büyük ikinci tam panoramik müzesi 'Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Çatı bölümüne yerleştirilen çelik konstrüksiyonlarla birlikte müze bütün ihtişamıyla ortaya çıktı.Bursa'nın fethi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu aslına en uygun şekilde ziyaretçilere aktaracak olan 'Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin şehre değer katacak en önemli projelerinden biri olan müzenin kaba inşaatı tamamlandı. Kubbenin beton blokları dikilirken, çelik çatının kaplama işlemlerinde de sona gelindi. İnşaat çalışmalarına paralel olarak müzenin sanat bölümünü teşkil eden panoramik resim ve 3 boyutlu platform da tamamlanmak üzere. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin 2017 yılında hizmete açılacağını söyledi."Bursa'ya değer katacak"Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi inşaatını inceleyen Başkan Mustafa Dündar, "Müze inşaatında çalışmalar devam ediyor. Şu anda kubbe bölümünde yer alan çelik bloklar yerleştiriliyor. Çelik çatı birkaç hafta içerisinde tamamlanacak. Kaba inşaatın dış kaplamasının da yapılmasıyla birlikte müzenin iç bölümündeki çalışmaların startını verip, sanat bölümünün montajına başlayacağız. Hedefimiz, 2017 yılının sonuna kadar müzenin açılışını gerçekleştirmek. Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi, mimarisi, konusu, sanatsal ve teknik özellikleriyle Bursa'ya değer katacaktır" dedi.Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi ile hedeflerinin tarihî ve kültürel değerlere sahip çıkmak olduğunu belirten Mustafa Dündar, "Müze, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimize, Osmanlı'nın kurulduğu yerde, tarihe yolculuk imkanı sunacak. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun, beylikten cihan devletine doğru giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından birisi olan Bursa'nın fethini anlatacak" diye konuştu.