09.05.2017 14:32:36

Pamukkaleliler dertlerini anlatıyor

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Mayıs Ayı toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Mayıs Ayı toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.Pamukkale Belediyesi'nin YSE Kavşağı'nda ki binasında gerçekleşen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün Mayıs Ayı toplantısına Pamukkaleli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halk gününe gelen tüm vatandaşları tek tek dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi olarak halkla daha sık bir araya gelmek adına 2015 yılından bu yana devam eden 'Mahalle Buluşmaları'na ek olarak 'Halk Günü' düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti. Başkan Gürlesin'e Mayıs ayı halk günü buluşmasında Başkan Yardımcıları Selim Arkan, Veli Demir, Adnan Kaya, Türkay Gözlükaya ve Abdullah Sevinçli ile birlikte meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti."Sizi dinlemek için buradayız"Başkan Gürlesin, "Normalde her ayın ilk pazartesi günü yapılan halk günümüz geçen hafta 1 Mayıs'a denk geldiği için yapmamıştık. İstesek zaten bu ay tatildi halkımızı dinlemesek de olur diyebilirdik. Ama demedik. Biz halkımızı dinlemek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizlerin işini görebiliyorsak ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, mümkün olanlar varsa hayata geçirip, mümkün olmayanları bir program dâhilinde veya hangi kurum yapabilecekse bunlar dâhilinde vatandaşlarımızın çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu."Halk günü verimli geçiyor"Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşla sürekli bir araya gelebilmek adına farklı iki çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Hüseyin Gürlesin, yaklaşık beş saat süren halk günü buluşması sonrasında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla birebir görüşme anlamında hem vatandaşımızın ayağına giderek Mahalle Buluşmaları hem de halkımızı belediyemize davet ederek Halk Günü düzenliyoruz. Kış ayı sebebiyle Mahalle Buluşmalarımıza kısa süreliğine ara vermiştik. Bu çalışmalarımız yine devam edecek. Burada ki amaç burada insanlarımızı dinlediğimizi, onlara değer verdiğimizi, onların derdiyle dertlendiğimizi anlaşılmasıdır. Pamukkale Belediyesi olarak çok geniş bir alana hizmet veriyoruz. Bu çalışmalarımızla 68 mahallemizde ulaşamadığımız vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz. Halkımızla buluşmalarımızda birebir vatandaşlarımızı dinleyerek ivedilikle sorunlarına çözüm yolları arıyor, vatandaşlarımızı ilgili birim müdürlerimizle görüştürerek sorunun çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Bizler çözüm odaklıyız, kanunun verdiği yetki doğrultusunda vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bu noktada da halk günlerinin verimli geçtiğini düşünüyoruz" dedi.