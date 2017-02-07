07.02.2017 12:25:36

Pamukkale'de sağlıksız sağlık kuruluşlarına mühür

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde kupa, sülük tedavisi ve hacamat yaptığı belirlenen iş yerlerini inceledi. Ruhsatı olmayan bu işyerleri mühürlenerek kapatıldı.

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Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde kupa, sülük tedavisi ve hacamat yaptığı belirlenen iş yerlerini inceledi. Ruhsatı olmayan bu işyerleri mühürlenerek kapatıldı.Pamukkale Belediyesi, son dönemde yaygınlaşan kupa, sülük ve hacamat tedavisi ile ilgili konularda hizmet veren işletmeleri denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine ilçe genelinde denetimler yaparak, sağlıksız kuruluşları kapattı. Zabıta ekipleri ruhsatı olmayan işyerleri ile ilgili gerekli işlemleri yaparken, İl Sağlık Müdürlüğü de aynı yerleri inceleyerek halkın sağlığını tehdit eden işletmelere ceza kesiyor, kapatıyor.Zabıta ekiplerinin denetimlerinde sağlık konusunda ruhsatsız çalışmalar yapan iş yerlerinin belirlendiğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Son zamanlarda hacamat, sülük ve kupa tedavisi yapan ruhsatsız iş yerleri türedi. Bunlar halkın sağlığına zarar verebilecek türde uygun olmayan ve ruhsatsız olarak çalışıyorlar. Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle ekiplerimiz denetimlerde uygunsuz olan bu yerleri tespit ederek İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsatı yoksa mühürlüyor. Bizim için öncelik halkımızın sağlığı. Bu tür denetimlerimiz devam edecek" dedi.