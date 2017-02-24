24.02.2017 12:02:42

Pamukkale Belediyesi'nin kişisel bakım hizmeti sürüyor

Pamukkale Belediyesi'nin yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere yönelik evde kişisel bakım hizmetleri devam ediyor.

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Pamukkale Belediyesi'nin yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere yönelik evde kişisel bakım hizmetleri devam ediyor.Pamukkale Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları içinde belirlenen engelli, 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç kişilere düzenli olarak evde bakım hizmeti veriliyor. 2016 Haziran ayında başlayan ve 3'cü turuna giren evde saç sakal bakımı hizmeti kapsamında belediye kuaförü tarafından şimdiye kadar 720 kişiye hizmet verildi. Günlük ortalama 15 aileyi ziyaret eden Belediye kuaförü, 2017 yılı içinde ise 272 kişiye saç ve sakal bakımı yaptı."Yaşlıların yanında olmaya devam ediyoruz"Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ihtiyaç sahibi herkese yardım konusunda her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Gürlesin, "İlçe sınırlarımız içendeki engelli, yaşlı, yardıma muhtaç kişilerin dertleri ile dertlenip, onlar için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Oluşturduğumuz ekipler ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli vatandaşlarımızın evlerine gidip ellerinden tutarak başta temizlik, kişisel bakım olmak üzere, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için aralıksız çalışıyor. Bu hizmetler kapsamında belediye kuaförümüz, yardıma muhtaç, dışarı çıkamayan vatanlarımızın evlerini tek tek ziyaret ederek onların saç ve sakalını kesip onların kişisel bakımlarını yapıyor. 8 aydır süren ve 3'cü turunda olan bu uygulama kapsamında 720 vatandaşımıza saç sakal bakımı yapıldı. Pamukkale Belediyesi olarak, ekiplerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın özellikle de yaşlı ve engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.