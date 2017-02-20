20.02.2017 15:45:22

Pamukkale Belediyesi'nden Osmanlıca Kursu'na katılan gençlere destek

Pamukkale Belediyesi, 'Osmanlı Türkçesi Kursları'nda kurs gören gençlere motivasyon sağlamak amacıyla Denizli Kayak Merkezi'ne gönderdi.

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Pamukkale Belediyesi, "Osmanlı Türkçesi Kursları"nda kurs gören gençlere motivasyon sağlamak amacıyla Denizli Kayak Merkezi'ne gönderdi.Pamukkale Belediyesi, Hayrat Vakfı'nın düzenlediği "Osmanlı Türkçesi Kursları"nda kurs gören gençlere motivasyon sağlamak amacıyla Denizli Kayak Merkezi'ne gönderdi. Sabah erken saatlerinde Pamukkale Belediyesi binasında toplanan 250 gence Pamukkale Belediyesi'nce kahvaltı verildi. 4 ay süren kursa katılan gençlerle buluşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gençlerin bu tür kurslara katılımını teşvik etmek amacıyla Belediye olarak katkı sunmak istediklerini belirtti. "Osmanlı Türkçesi önemli, bu konuda Hayrat Vakfı'na teşekkür ediyorum" diyen Başkan Gürlesin, "Yeni yetişen neslin Osmanlı Türkçesi okuması gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda bu konuda hassasiyetin oluşmasına yönelik böyle bir çalışmaya girildi. Denizli başta olmak üzere ülkemizin tamamında Hayrat Vakfı bu konuya hassas yaklaşarak gençlerimizin Osmanlı Türkçesini öğrenmesine destek oluyor. Pamukkale Belediyesi olarak da bizlerde Hayrat Vakfı'nı bu konuda yalnız bırakmak istemedik" dedi."Osmanlıca önemli"Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, arşivlerde birçok Osmanlıca eserin bulunduğunu ancak bu eserleri okuyacak insanın olmadığının altını çizerek, bundan dolayı Osmanlıca Türkçesi'nin geliştirilerek gençlere öğretilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Gürlesin, "Gençlerimizin geçmişini öğrenmesi noktasında Osmanlıca Türkçesi kurslarının öneminin bilincindeyiz. Bizler, geçmişimizin bilinmesi hususunda Osmanlı Türkçesi'nin araştırılıp bilinmesi açısından bu konuyu önemsiyoruz. Ayrıca Pamukkale Belediyesi olarak yapmış olduğu işlerde, günü birlik, sadece görsel anlamda dokunuşlar değil, Asıl köklerinin, özünün ne anlama geldiğine özellikle dikkat ediyoruz" diye konuştu. Başkan Gürlesin, kahvaltının ardından Hayrat Vakfı Osmanlıca Türkçesi hocalarını ve öğrencilerini Denizli Kayak Merkezi'ne uğurladı.