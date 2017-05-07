08.05.2017 14:14:24

Pamukkale Belediyesi'nden miniklere farkındalık eğitimi

Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncuları, ilçedeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek bedensel engelli sporcularla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncuları, ilçedeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek bedensel engelli sporcularla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor.Pamukkale Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik yaptığı birçok projenin yanı sıra bedensel engelli olmanın bir kusur olmadığını kamuoyuna anlatabilmek adına da farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediyesi, kuruduğu spor kulübünün ilk branşını da bedensel engelli basketbol takımı olarak belirlemişti. Bu takım 2 sezondur Tekerlekli Sandalye Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi temsil etti. Takımın sporcuları ilçe genelindeki engelliler konusundaki farkındalık eğitimlerine katılıyor. Pamukkale Belediyesi'nin organize ettiği farkındalık eğitiminde bir araya gelen, Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncuları ile Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği ana okul öğrencileri, uzun süre sohbet ederek, sporcularla basketbol maçı yaptılar, beraber tekerlekli sandalyeye oturdular. Etkinlikte minik öğrencilerin eğlendiği gözlendi."Farkındalık eğitimleri çok önemli"Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2015 yılında kurdukları Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı'yla Denizli'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pamukkale Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz birçok projemiz bulunmaktadır. Ama bunlardan en önemlilerinden birisi de 2015 yılında kurduğumuz Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı'dır. Takımımız kurulduğu günden bu yana her yıl daha da başarı grafiğini yükseltmeye devam etmektedir. Bizler, engellin bedenlerde değil yüreklerde olduğunu düşünüyoruz. Bedensel engelli olmanın bir kusur olmadığının bilincindeyiz. Engelli bir bireyin azimle neleri başarabileceğinin en büyük göstergesi Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'dır. Engelli sporcularımız azimli çalışmaları ile zoru başarmaktadırlar. Sporcularımızın bu azimli mücadelelerinin ilçemizde bulunan öğrencilerimize örnek teşkil edebileceğini düşünerek, engelli sporcularımızla öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz" dedi.5 yaş grubu miniklerle biraraya geldilerOkul Yaptırma ve Yaşatma Derneği İlkokulu öğretmeni Vildan Aztaş, Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği farkındalık eğitim programı için teşekkür ederek, öğrencilerinin bu etkinlikte engelli olmanın spor yapmaya engel olmadığını öğretmek için geldiklerini belirtti. Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı Teknik Sorumlusu Erol Kayhan ise Pamukkale Belediyesi adına farkındalık eğitimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Kayhan, engelli sporcularla birlikte değişik yaş gruplarındaki öğrencilerle okullarda bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, "Ara ara takımımızı tanıtmak Pamukkale Belediyesi'nin bizlere yaptığı desteği bütün Denizli'ye göstermek ve takımımızı tanıtmak adına farklı yaş gruplarındaki vatandaşlarımızla, farklı okul ve platformlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.