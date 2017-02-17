17.02.2017 18:02:32

'Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası' Samsun'da başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) 2017 yılı planlı faaliyet programında yer alan 'Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası' bugün Samsun'da başladı.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) 2017 yılı planlı faaliyet programında yer alan "Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası" bugün Samsun'da başladı.Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda start alan Türkiye Şampiyonası'nda, 23 spor kulübünden 17 erkek ile 14 bayan takımı katılıyor. Üç gün boyunca devam edecek yarışmalarda 120 erkek, 108 bayan olmak üzere toplam 228 sporcu su üstü, çift palet, dip, tüplü ve bayrak yarışlarında şampiyon olmak için mücadele edecek.Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Paletli yüzme de yeni Türkiye rekorlarının kırılacağını ümit ediyoruz. Geçen yıl dünya şampiyonluğu başarısını yakalamıştık. Yeteneği ve istikrarlı antrenmanları bir araya getirerek, uluslararası yarışmalarda madalya kürsülerine çıkmayı hedefliyoruz. Ben yarışmaya katılan bütün kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası 19 Şubat Pazar günü sona erecek.