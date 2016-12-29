29.12.2016 13:44:11

Palandöken, Konaklı ve Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezleri yeni yıla hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum ve Sarıkamış, yılbaşı gecesi Rusya, Polonya ve İran başta olmak üzere birçok ülke ve yurt içinden çok sayıda turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Palandöken, Konaklı ve Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezleri de yeni yıla hazır hale getirildi.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum ve Sarıkamış, yılbaşı gecesi Rusya, Polonya ve İran başta olmak üzere birçok ülke ve yurt içinden çok sayıda turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Palandöken, Konaklı ve Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezleri de yeni yıla hazır hale getirildi.Kayak merkezlerine hafta içi olmasına rağmen gelen yerli ve yabancı kayakseverler, gönüllerince kaymanın keyfini yaşadı. Sezonun ilk Rus kafilesi de yeni yıl tatilini geçirmek üzere Erzurum'a gelerek Palandöken'deki otellerde konaklamaya başladı.Son ölçümlere göre kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 85, Konaklı'da 88, Sarıkamış Cıbıltepe'de 65 ve Erzincan Ergan Kayak Merkezinde 48 santimetre olarak ölçüldü."Palandöken yılbaşı için hazır"Kayak Öğretmenleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Demir, yılbaşı için Rusya'dan 2 uçak turist geleceğini belirterek bugün ilk Rus kafilesinin geldiğini belirtti. İran'dan, Polonya'dan ve Türkiye'nin birçok kentinden misafirlerin yılbaşını Palandöken'de geçireceğini ve onlar için hazırlanan sürprizler oluğunu kaydeden Demir, "Yılbaşı gecesi, kayak gösterileriyle kayak festivalleriyle gece kayağıyla dolu dolu bir gece geçiriyoruz. Güzel bir yılbaşı tatili geçirmek isteyenleri buraya bekliyoruz" açıklamasında bulundu."Unutulmaz bir yılbaşı gecesi"Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Palandöken Kayak Merkezi'nde, çok sayıda sanatçı da otellerde sahne alarak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.Erzurum'da turistlere kayak zevkinin yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetler ve birçok eğlence programı da sunulacak."Erken rezervasyon fırsatı"Yılbaşında otellerdeki doluluk oranlarının her zaman yüzde 100'e ulaştığına dikkati çeken otel işletmecileri, yılbaşı tatilini kentte geçirmek isteyen tatilcilerin uygun fiyata yer bulabilmek için rezervasyonlarını son güne bırakmamalarını tavsiye etti.