05.02.2017 11:43:07

Palandöken: 'Kadınlar, erkeklere oranla daha girişimci'

Ticari faaliyetlerde, kadınların, erkeklere oranla daha girişimci olduklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Girişimci esnafımızın tercihi lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi gıda sektörleri' dedi.

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Ticari faaliyetlerde, kadınların, erkeklere oranla daha girişimci olduklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Girişimci esnafımızın tercihi lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi gıda sektörleri" dedi.TESK'in başarıyla sonuçlanan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ardından 970 girişimcinin ticari hayata kazandırıldığına dikkati çeken Bendevi Palandöken, faaliyetin Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Palandöken, eğitimlerini bitiren girişimcilerin sertifikalarını alarak yeni hayatlarına, ticari faaliyetlerine adım attıklarını ifade ederek şöyle konuştu:"Konfederasyonumuzca düzenlenen 36 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi sonucu 970 kişi sertifika almaya hak kazandı. Sertifikasını alan 970 girişimcinin 496'sı, yani yüzde 51'i kadın girişimcimizdir. Kendilerine ulaşılarak görüşülen 736 girişimciden 217'si iş yerini açtı. Bunlardan 48 girişimci KOSGEB'in desteğinden, hibe programından faydalandı. Başka bir deyişle programdan girişimcilerimizin yüzde 22'si faydalandı. Kendi iş yerlerini açan girişimcilerimizin yüzde 53,5'i esnaf ve sanatkarlar siciline kaydoldu.""En çok gıda sektörü tercih ediliyor"Girişimcilerin en çok gıda sektörünü tercih ettiğini de belirten Bendevi Palandöken, "İş yerlerini açan girişimcilerimizin yüzde 20,5'i; lokanta, pastane, ev yemeği lokantacılığı, simit fırını, unlu mamuller gibi sektörlerde faaliyeti seçtiler. Yüzde 8'i danışmanlık, yüzde 7'si güzellik salonu, yüzde 4'ü organizasyon, yüzde 4'ü oto servisçiliği, yüzde 4'ü tekstil, yüzde 3'ü mimarlık, yüzde 3'ü reklamcılık, yüzde 3'ü de mobilya sektöründe iş yerlerini açtılar" diye konuştu.