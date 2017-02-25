25.02.2017 13:59:25

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Kar kalınlığının 60 santimetre olduğu Palandöken'e, hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever akın etti.

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Kar kalınlığının 60 santimetre olduğu Palandöken'e, hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever akın etti.Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kar kalınlığının 60 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı turistler, aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.Kayak ve kızak yapan turistler doyasıya eğlendiklerini belirterek, "Erzurum'da hava çok güzel. Palandöken, Erzurum için bulunmaz bir fırsat. Hava oldukça güzel biz de güneşin tadını çıkarmak için Palandökendeyiz. Herkesi bekleriz" dedi.