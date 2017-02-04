04.02.2017 15:53:08

Palandöken Belediyespor, Niksar Belediye Sporu kolay geçti: 3-0

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Niksar Belediyesporu 3-0 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Niksar Belediyesporu 3-0 mağlup etti.Recep Tayyip Erdoğan Kapalı spor salonunda bugün oynanan mücadeleye hızlı başlayan Filenin Kartalları ilk seti 25-18 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete de fırtına gibi esen Palandöken Belediyesi'nin Kartalları ikinci seti ise 25-16 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Belediyespor takımı seti 25-19 alarak seride 3-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu. Alınan galibiyetle Palandöken Belediyespor ligde üst sıralarda yerini korurken puanını 51 çıkartarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha aldı.Maç sonunda Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, oynanan güzel oyun ve alınan net skordan dolayı sporcuları tebrik etti. Hafta sonu deplasmanda oynanacak Malatya Büyükşehir Belediyespor için Palandökenin Kartalları hazırlıklara şimdiden başladı.