13.02.2017 10:43:50

Palandöken Belediyesi Personeline sosyal denge zammı

Palandöken Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge zammı sözleşmesi imzalanırken, çalışanların ücretlerine 2017 yılı için yüzde 10'luk bir iyileştirme sağlandı.

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Palandöken Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge zammı sözleşmesi imzalanırken, çalışanların ücretlerine 2017 yılı için yüzde 10'luk bir iyileştirme sağlandı.Palandöken Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Palandöken Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Başkanı Yardımcısı Zafer Bülent Engin, Bem-Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Sunar, Şube Başkan Yardımcıları Mensur Akdemir, Ali Rıza Aksoy katıldı.İmza töreni ardından konuşan Bem-Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Sunar, " Palandöken Belediyesi'nde her şeyi ile bir ekip ruhu var. Palandöken'e hizmet eden bir ekip var. Bu anlamda gurur duyuyorum. Başkanımızı yıllardır tanıyorum. Belediyeciliği çok iyi bilen tecrübeli, birikimli bir başkanımızdır. Hiçbir problem yaşamadık işveren olarak gereğini yerine getirmiştir. Sendikam adına kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. " dedi.Sözleşmenin Palandöken'e, çalışanlara, belediyeye hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar," Palandöken'e hizmet etmek bizlere gurur ve onur verici. Bu şehre hizmet edecek çalışma arkadaşlarımızın huzuru, şehre iyi hizmet sunmak için ana unsurdur. Biz göreve geldiğimizden bu yana personelimizin durumunda birçok iyileştirmeleri yaptık. Sosyal Denge Sözleşmesi bunlardan biridir. Önce personelimiz huzurlu olacak ki kaliteli hizmet versin. Her geçen gün Palandöken'e verilen hizmetin kat sayısı artıyor. Palandöken İlçemiz modern ve yaşanabilir bir kent haline geliyor. Bugün Palandöken Belediyesi'nde çalışan memur personel arkadaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için BEM-BİR-SEN ile protokole imza attık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.