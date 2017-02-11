11.02.2017 16:00:46

Palandöken Belediyesi'nin gözü zirvede

Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, 21. Haftada evinde konuk ettiği 1920 Maraşsporu 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, 21. Haftada evinde konuk ettiği 1920 Maraşsporu 3-0 mağlup etti.Recep Tayyip Erdoğan Kapalı spor salonunda oynanan mücadeleye Hızlı başlayan Filenin Kartalları ilk seti 25-18 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete durgun başlayan Palandökenin Kartalları ikinci set çekişmeli geçse de seti 25-20 kazanarak seride durum 2-0 yaptı. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Belediyespor takımı seti 25-17 alarak seride 3-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu.Karşılaşmayı Palandöken Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Bülent Engin, Nejdet Aydın, Doğan Alp, Turgay Erdem ve Özel Kalem Müdürü Fatih Savaş izledi. Maç sonrası oyuncuları taraftarlar ayakta alkışladı.Palandöken Belediyespor:31920 Maraşsporu:0