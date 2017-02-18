18.02.2017 15:03:11

Palandöken Belediyesi, Hatay'da 3 puanın sahibi oldu

Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, deplasman da konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1mağlup etti.

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Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, deplasman da konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1mağlup etti.Antakya Kapalı spor salonunda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Filenin Kartalları ilk seti 25-22 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete hızlı başlayan Palandökenin Kartalları ikinci set çekişmeli geçse de seti 26-28 kaybederek seride durumu 1-1 oldu. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Kartalları takımı seti 26-24 alarak seride 2-1 yaptı 4. Sette yine etkili oynayan taraf Palandöken Belediyespor oldu ve son seti 26-24 alarak durumu 3-1 yaparak 3 puanın sahibi oldu.Hatay Büyükşehir Belediyespor : 1Palandöken Belediyespor: 3