29.01.2017 11:19:35

Palandöken: 'Bekçilik sistemi geri getirilmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son yıllarda artan hırsızlık ve asayiş olaylarının önüne geçilebilmesi için 1985 yılında kaldırılan mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirtti.TESK Genel Başkanı Palandöken, son yıllarda artan hırsızlık ve asayiş olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, esnafın geceleri dükkanlarına giren hırsızlardan illahlah ettiğini ifade etti. Özellikle sigara gibi yükte hafif pahada ağır ürünlerin çalındığı hırsızlık vakalarının arttığına değinen Palandöken, "Dükkan sahipleri bu sigara farelerinden bıktı. Sigara farelerinin ilk hedefleri büfelerle mahallelerde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bakkallar, dükkanlar. Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi bu hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Kahverengi elbiseleriyle birkaç dakikada bir çaldıkları düdük hırsızları korkutup kaçmalarına yol açarken, vatandaşların güven içinde uyumalarını sağlıyordu. Şimdi biz mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz" dedi."Bekçilerimiz varken hırsızlık olayları 6 kat daha azdı"AVM'lerin artması ile esnaf ve sanatkarların sayısının mahallelerde azalmaya başladığını hatırlatan Palandöken, buna karşın hırsızlık ve gasp gibi olayların sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için 1985 yılında alımı durdurulan mahalle bekçiliği sistemi yeniden hayata geçirilmeli. Mahallelerimizin, sokaklarımızın bekçilere ihtiyacı var. Çünkü bekçilerimiz olduğu zaman sokaklarımız güvenli, esnafımız ise rahattı. Bekçilerimiz varken hırsızlık olayları 6 kat daha azdı. Gece bekçilerimiz devriye yaparken herkes akşamları sokağa rahatça çıkıp gezmeye ve alışverişe gidebiliyordu. Vatandaşlar bekçinin düdük sesini duyduğu zaman kendini huzurlu hissederdi" değerlendirmesinde bulundu.İnsanların özellikle büyük şehirlerde belli saatlerden sonra dışarı çıkamadıklarını kaydeden Palandöken, "Bekçilik geri gelirse yine eskisi gibi komşular arasında akşam oturmalarına gidilir. Tabi ev gezmesine gidenler geleneklerimiz icabı gittiği komşusuna, dükkanını güven içinde açık tutan esnaftan yiyecek, içecek, pasta, kurabiye de olsa hediye alır. Böylece bir yandan piyasa canlanırken, bir yandan özlenen komşuluk ilişkileri yeniden hayata geçer. Bekçilik sisteminin geri gelmesi halinde asayiş olayları bugüne oranla yarı yarıya azalır. Şu anda her şey polise kaldı. Sayıları artırılsa bile her mahalleye, her sokağa polisi görevlendirmek mümkün değil" diye konuştu.