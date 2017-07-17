17.07.2017 14:50:09

Pakistanlıları kaçırıp fidye isteyen çete çökertildi

İstanbul'da yurda kaçak yollarla giren 4 Pakistanlı kişiyi iş bulma ümidi ile kandıran Afgan uyruklu çete çökertilerek tutuklandı. Kaçırılanlar içerisinde bulunan Ali Javid'de kurtarılarak babasına teslim edildi.

Geçtiğimiz ay yurda kaçak yollardan giriş yapan Pakistanlı Ali Javid Art Ahmed, Ahmed Raza ve Şhamiz Ali İstanbul'a geldi. Daha sonra 4 Pakistanlı kişi Sefaköy'de Pakistanlı Mohammed Bagash ile tanıştı. Bogash Türkiye'ye kaçak yollarla giren Pakistanlı kişileri iş bulma ümidiyle kandırıp, Arnavutköy'de bulunan bir eve götürdü. Eve gittiklerinde evde bulunan Afgan Hamid Ullah, Khan Abid ve soy ismi öğrenilemeyen Amir isimli kişiler, Pakistan uyruklu Ali Javid Art Ahmed, Ahmed Raza ve Şhamiz Ali başlarına silah dayayıp, üzerilerinde bulunan paraları ve cep telefonlarını aldılar.



AİLELERİNİ ARAYIP FİDYE İSTEDİLER



Cep telefonu alınan kişilerin aileleri arayıp, 120 bin Euro fidye istediler. Pakistan'da uluslar arası bir şirkette çalışan Ali Javid babası İstanbul'a gelerek polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Harekete geçen polis ekipleri Pakistanlıların aileleri ile yaptığı son telefon görüşmelerini incelemeye alarak, telefon görüşmesinde ailelerine Arnavutköy'de bir eve gidecekleri bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Afgan uyruklu kişilerin yoğun olarak kaldığı bir mahalle tespit edilerek harekete geçti.

Bölgedeki evleri takip altına alınarak şüpheli bir durum olduğu ve kaçırılan Pakistanlıları orada tutulduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak etkisiz hale getirilirken, Amir isimli bir kişi bulunamadı. Operasyon kapsamında yakalanan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette biten sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Öte yandan, Ali Javid babası emniyete çağrılıp oğlu ile buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı.