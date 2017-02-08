08.02.2017 15:28:47

Pakistan uyruklu vatandaşın cesedi sahile vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde karaya vurmuş şeklide bir erkek cesedi bulundu.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde karaya vurmuş şeklide bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Cumhuriyet mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde sahil kesiminde tarama faaliyeti yapan özel güvenlik görevlileri, kumların arasında ismi öğrenilemeyen bir erkek cesedi buldu. Güvenlik görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu, 32 yaşında ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen Pakistan uyruklu vatandaşın cesedi inceleme yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.