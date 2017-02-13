13.02.2017 09:37:47

Pakistan Senatosu, BM etkinliğini boykot edecek

İslamabad yönetimi, Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Haideri'ye verilecek vizenin nedensiz ertelenmesi gerekçesiyle boykot edeceğini duyurdu

AA'nın haberine göre Pakistan, Senato Başkan Yardımcısı Abdul Gafur Haideri'ye verilecek vizenin nedensiz ertelendiği gerekçesiyle ABD'de düzenlenen BM sponsorluğundaki etkinliğin boykot edileceğini bildirdi.

Pakistan Senatosu Başkanı Mian Raza Rabbani, ülkeden tüm senatörlerin ABD'ye ziyaretini iptal etti.

ABD'li yetkililerin de Pakistan Senatosunu ziyaret etmesini yasaklayan Rabbani, bu kararlara gerekçe olarak, ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğince, Senato Başkan Yardımcısı Haideri'ye, ABD'de düzenlenen BM sponsorluğundaki etkinliğe katılması için verilecek vizenin "nedensiz ertelenmesini" gösterdi.

ABD makamlarınca konuya ilişkin tatmin edici açıklama yapılmadığı sürece kararının arkasında duracağını belirten Rabbani, ABD'deki etkinliğin boykot edileceğini de kaydetti.

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