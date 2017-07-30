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Pakistan Meclisi, yeni başbakanı oylayacak!
31.07.2017 00:24:24

Pakistan Meclisi, yeni başbakanı oylayacak!

Pakistan parlamentosu, azledilen başbakan Navaz Şerif'in yerine geçecek başbakanı salı günü seçecek.

Pakistanlı parlamenterler görevden azledilen Navaz Şerif'in yerine geçecek başbakanı salı günü seçecek.

Ülkenin yeni başbakanı olacağı açıklanan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif Ulusal Meclis'e girene kadar, iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisi'nin Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi'nin geçici olarak başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Yeni başbakan ve geçici başbakanın, 342 kişilik Ulusal Mecliste, koalisyon ortaklarıyla 209 koltuğa sahip PML-N'den seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şahbaz Şerif'in Pencap Eyalet Başbakanlığından istifa etmesinin ardından en az 45 gün içinde meclis tarafından seçilerek yeni başbakan olması öngörülüyor.

Navaz Şerif'ten boşalan meclis koltuğu için yapılacak ara seçimin eylül başında yapılması planlanıyor.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar da görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahkeme, "Pakistan Başbakanı'nın parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek Şerif'in artık Başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmişti. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten men edilmişti.

Pakistan'da iktidardaki PML-N Partisinin, Navaz Şerif'in yerine yeni Başbakan adayı olarak kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'i göstereceği bildirilmişti.

PML-N Partisi Meclis Komitesi toplantısında alınan karara göre, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi'nin, Şahbaz Şerif'in görevinden istifa edip Başbakanlık koltuğuna oturacağı zamana kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceği duyurulmuştu.


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