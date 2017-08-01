01.08.2017 15:44:04

Pakistan’ın yeni başbakanı belli oldu!

Pakistan'da iktidar partisi Navaz Şerif'in yerine atayacağı ismin Şahid Hakan Abbasi olacağı duyuruldu.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yerine gelecek isim belli oldu.

Reuters'da yer alan haberee göre, Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin yolsuzluk iddiasıyla görevden aldığı Başbakan Navaz Şerif'in ardından yerine gelecek isim belli oldu. Geçici başbakan olarak Şahid Hakan'a görev verildi.

PML-N'deki üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre 58 yaşındaki Abbasi hakkındaki resmi açıklama gün içinde yapılacak. Abbasi halihazırda Şerif'in kabinesinde Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev alıyordu.