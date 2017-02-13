13.02.2017 20:31:33

Pakistan'da şiddetli patlama

Pakistan'da bomba yüklü motosiklet kalabalığın arasında kendini patlattı.

Lahor kentinde akşamın erken saatlerinde gerçekleşen protesto yürüyüşünde bomba yüklü motosiklet kalabalığın arasında patladı. En az 10 kişinin öldüğü, çok sayıda insanın da yaralandığı bildiriliyor.

Saldırıyı Taliban bağlantılı Cemaat-ul Ahrar örgütü üstlendi.Pakistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Lahor kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis, protesto yürüyüşü sırasında bombanın patladığını ve patlayıcı yüklü motosikletin kalabalığın arasına daldığını duyurdu.Yerel medya, eyalet meclisinin yakınlarında gerçekleşen patlamada çok sayıda 10 kişinin öldüğünü aktarıyor. Sayıları 30'u bulan yaralılar ise hastanelere taşındı.

Geo TV, şehir merkezindeki patlamanın akşamın erken saatlerinde meydana geldiğini aktarıyor.Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, insansız hava aracıyla patlama anında çekilen bir görüntü yer alıyor. Samaa TV'nin yayınladığı görüntülerde geniş bir caddede bulunan kalabalığın ortasında bombanın patladığı, insanların can havliyle kaçıştığı görülüyor. Diğer fotoğraflarda ise, yerde yatan insanlar yer alıyor.Lahor'da geçen yıl Paskalya Bayramı kutlamalarında bir parkta düzenlenen bombalı saldırıda 70'den fazla insan ölmüştü.

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