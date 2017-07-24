24.07.2017 15:32:11

Pakistan'da patlama: 2 ölü, 19 yaralı

Pakistan'da nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti'nin Lahor şehrinde bir patlama meydana geldiği, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kurtarma Servisi sözcüsü Jam Sajjad Hussain, "Bir patlama meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Şimdiye kadar 2 kişi öldü" dedi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.