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04.02.2017 16:11:31
Pakistan'da Hint ve ABD bayrakları yakıldı
Pakistan merkezli yasaklanmış kuruluş olan Jamaat-ud-Dawa'nın (JuD) destekçileri, Keşmirlilere destek vermek için Hint ve ABD bayraklarını yaktı.
Pakistan merkezli yasaklanmış kuruluş olan Jamaat-ud-Dawa'nın (JuD) destekçileri, Keşmirlilere destek vermek için Hint ve ABD bayraklarını yaktı.
Göstericiler, bölgedeki Hint egemenliğin sona ermesini ve anlaşmazlığın Keşmir'in isteklerine ve BM kararlarına göre çözülmesini talep etti.
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