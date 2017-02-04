04.02.2017 16:11:31

Pakistan'da Hint ve ABD bayrakları yakıldı

Pakistan merkezli yasaklanmış kuruluş olan Jamaat-ud-Dawa'nın (JuD) destekçileri, Keşmirlilere destek vermek için Hint ve ABD bayraklarını yaktı.

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Pakistan merkezli yasaklanmış kuruluş olan Jamaat-ud-Dawa'nın (JuD) destekçileri, Keşmirlilere destek vermek için Hint ve ABD bayraklarını yaktı.Göstericiler, bölgedeki Hint egemenliğin sona ermesini ve anlaşmazlığın Keşmir'in isteklerine ve BM kararlarına göre çözülmesini talep etti.